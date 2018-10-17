Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 5 aprile 2026

Ecco i programmi TV in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile 2026, trasmessi sui canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione comprende varie proposte per gli spettatori di tutte le età, con show, film e programmi informativi disponibili in questa fascia oraria. Le emittenti hanno predisposto un palinsesto diversificato che copre le diverse preferenze del pubblico.

Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, domenica 5 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:20 Linea Verde . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi.

Verissimo - Sabato 21 e domenica 22 marzo, su Canale 5

Temi più discussi: La Vita in diretta, perché è saltata la puntata di venerdì 27 marzo: la scelta di Matano all'ultimo minuto; Mediaset, le novità di aprile 2026: nuovo show di Michelle Hunziker, torna Claudio Amendola e debutta una 'turcata'; Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 3 aprile 2026: dal Grande Fratello Vip a Via Crucis dal Colosseo a Delitti in Paradiso; Programmi TV del pomeriggio del 28 Marzo 2026 - Guida TV.

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Pasqua con i tuoi...e pasquetta Vediamo i programmi: facebook

Perché Bruno Vespa ce l'ha tanto con Milo Infante Ieri i due programmi si sono "sovrapposti" per circa un'ora e Rai2 ha battuto (di molto) Rai1. Anche rispettando gli orari con chiusura alle 00.35. #portaaporta #ore14 x.com