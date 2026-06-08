Dondolate dolcemente

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dondolate dolcemente' è 'Cullate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U L L A T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dondolate dolcemente

Dondolate dolcemente Risposta: CULLATE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C L A E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cullate? Le foglie si muovono leggermente al vento, creando un movimento lento e rilassante. È come se fossero cullate dolcemente, trasmettendo una sensazione di calma e tranquillità. Quel movimento delicato invita a prendersi una pausa e lasciarsi trasportare dalla pace intorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dondolate dolcemente: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Dondolate dolcemente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cullate. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.