Dondolate dolcemente
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dondolate dolcemente' è 'Cullate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dondolate dolcemente
- Risposta: CULLATE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CLAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Cullate? Le foglie si muovono leggermente al vento, creando un movimento lento e rilassante. È come se fossero cullate dolcemente, trasmettendo una sensazione di calma e tranquillità. Quel movimento delicato invita a prendersi una pausa e lasciarsi trasportare dalla pace intorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dondolate dolcemente: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Dondolate dolcemente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cullate. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.