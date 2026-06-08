Dondolate dolcemente

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dondolate dolcemente' è 'Cullate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CULLATE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dondolate dolcemente
  • Risposta: CULLATE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CLAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cullate? Le foglie si muovono leggermente al vento, creando un movimento lento e rilassante. È come se fossero cullate dolcemente, trasmettendo una sensazione di calma e tranquillità. Quel movimento delicato invita a prendersi una pausa e lasciarsi trasportare dalla pace intorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dondolate dolcemente: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Dondolate dolcemente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cullate. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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