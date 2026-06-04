Spinge i ficcanaso

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Spinge i ficcanaso' è 'Curiosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CURIOSITÀ

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Spinge i ficcanaso
  • Risposta: CURIOSITÀ
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIIÀ
  • Inizia con: C
  • Finisce con: À

Perchè la soluzione è Curiosità? La curiosità spinge i ficcanaso a scoprire dettagli nascosti, a cercare risposte senza sosta. È un'energia che li porta ad osservare e ascoltare, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo o sconosciuto, senza mai fermarsi davanti a un semplice mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spinge i ficcanaso: risposta da 9 lettere

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