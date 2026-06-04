Spinge i ficcanaso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Spinge i ficcanaso' è 'Curiosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U R I O S I T À

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Spinge i ficcanaso

Spinge i ficcanaso Risposta: CURIOSITÀ

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I I À

Inizia con: C

C Finisce con: À

Perchè la soluzione è Curiosità? La curiosità spinge i ficcanaso a scoprire dettagli nascosti, a cercare risposte senza sosta. È un'energia che li porta ad osservare e ascoltare, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo o sconosciuto, senza mai fermarsi davanti a un semplice mistero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spinge i ficcanaso: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Spinge i ficcanaso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Curiosità. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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