Pionieri antesignani
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pionieri antesignani' è 'Precursori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pionieri antesignani
- Risposta: PRECURSORI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PCOI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Precursori? I pionieri antesignani sono coloro che aprono nuove strade e sperimentano territori inesplorati. Sono figure che anticipano i tempi, segnando il cammino per chi seguirà. La loro passione e innovazione lasciano un segno duraturo nel progresso di un settore o di una cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pionieri antesignani: risposta da 10 lettere
Se la definizione "Pionieri antesignani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Precursori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.