Pionieri antesignani

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pionieri antesignani' è 'Precursori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E C U R S O R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pionieri antesignani

Pionieri antesignani Risposta: PRECURSORI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P C O I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Precursori? I pionieri antesignani sono coloro che aprono nuove strade e sperimentano territori inesplorati. Sono figure che anticipano i tempi, segnando il cammino per chi seguirà. La loro passione e innovazione lasciano un segno duraturo nel progresso di un settore o di una cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pionieri antesignani: risposta da 10 lettere

Se la definizione "Pionieri antesignani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Precursori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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