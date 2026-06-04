Pionieri antesignani

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pionieri antesignani' è 'Precursori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRECURSORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pionieri antesignani
  • Risposta: PRECURSORI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PCOI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Precursori? I pionieri antesignani sono coloro che aprono nuove strade e sperimentano territori inesplorati. Sono figure che anticipano i tempi, segnando il cammino per chi seguirà. La loro passione e innovazione lasciano un segno duraturo nel progresso di un settore o di una cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pionieri antesignani: risposta da 10 lettere

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