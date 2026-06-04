Paradosso di P. Dolina

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La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Paradosso di P. Dolina' è 'La Fretta Fa Perdere Tempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A F R E T T A F A P E R D E R E T E M P O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Paradosso di P. Dolina

Paradosso di P. Dolina Risposta: LAFRETTAFAPERDERETEMPO

Lunghezza: 22 lettere

22 lettere Schema parole: 2-6-2-7-5

2-6-2-7-5 Vocali: 9

9 Consonanti: 13

13 Parole: 5

5 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: L A F R A F A P E T E O

Inizia con: L

L Finisce con: O

Perchè la soluzione è La Fretta Fa Perdere Tempo? Il paradosso di P. Dolina suggerisce che a volte cercare di fare tutto in fretta porta a perdere più tempo. Quando si affrettano le cose, si rischia di commettere errori e dover rifare tutto, rendendo il processo più lungo e complicato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Paradosso di P. Dolina: risposta da 22 lettere

Per risolvere la definizione "Paradosso di P. Dolina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è La Fretta Fa Perdere Tempo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.