Paradosso di P. Dolina

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Paradosso di P. Dolina' è 'La Fretta Fa Perdere Tempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LAFRETTAFAPERDERETEMPO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Paradosso di P. Dolina
  • Risposta: LAFRETTAFAPERDERETEMPO
  • Lunghezza: 22 lettere
  • Schema parole: 2-6-2-7-5
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 13
  • Parole: 5
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    LAFRAFAPETEO
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è La Fretta Fa Perdere Tempo? Il paradosso di P. Dolina suggerisce che a volte cercare di fare tutto in fretta porta a perdere più tempo. Quando si affrettano le cose, si rischia di commettere errori e dover rifare tutto, rendendo il processo più lungo e complicato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Paradosso di P. Dolina: risposta da 22 lettere

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