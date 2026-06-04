Paradosso di P. Dolina
La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Paradosso di P. Dolina' è 'La Fretta Fa Perdere Tempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Paradosso di P. Dolina
- Risposta: LAFRETTAFAPERDERETEMPO
- Lunghezza: 22 lettere
- Schema parole: 2-6-2-7-5
- Vocali: 9
- Consonanti: 13
- Parole: 5
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: LAFRAFAPETEO
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è La Fretta Fa Perdere Tempo? Il paradosso di P. Dolina suggerisce che a volte cercare di fare tutto in fretta porta a perdere più tempo. Quando si affrettano le cose, si rischia di commettere errori e dover rifare tutto, rendendo il processo più lungo e complicato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Paradosso di P. Dolina: risposta da 22 lettere
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