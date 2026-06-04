Un aroma per le omelette

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un aroma per le omelette' è 'Erba Cipollina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ERBACIPOLLINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un aroma per le omelette
  • Risposta: ERBACIPOLLINA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 4-9
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 7
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    EACOLA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Erba Cipollina? L'odore di erba cipollina si diffonde nell'aria, aggiungendo un tocco fresco e invitante alle omelette. Il suo profumo delicato rende il piatto più appetitoso, trasformando una semplice preparazione in un'esperienza gustativa più ricca e profumata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un aroma per le omelette: risposta da 13 lettere

La definizione "Un aroma per le omelette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Erba Cipollina. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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