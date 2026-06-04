Un aroma per le omelette
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un aroma per le omelette' è 'Erba Cipollina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un aroma per le omelette
- Risposta: ERBACIPOLLINA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 4-9
- Vocali: 6
- Consonanti: 7
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: EACOLA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Erba Cipollina? L'odore di erba cipollina si diffonde nell'aria, aggiungendo un tocco fresco e invitante alle omelette. Il suo profumo delicato rende il piatto più appetitoso, trasformando una semplice preparazione in un'esperienza gustativa più ricca e profumata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un aroma per le omelette: risposta da 13 lettere
La definizione "Un aroma per le omelette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Erba Cipollina. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.