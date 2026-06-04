Un aroma per le omelette

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un aroma per le omelette' è 'Erba Cipollina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E R B A C I P O L L I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un aroma per le omelette

Un aroma per le omelette Risposta: ERBACIPOLLINA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 4-9

4-9 Vocali: 6

6 Consonanti: 7

7 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: E A C O L A

Inizia con: E

E Finisce con: A

Perchè la soluzione è Erba Cipollina? L'odore di erba cipollina si diffonde nell'aria, aggiungendo un tocco fresco e invitante alle omelette. Il suo profumo delicato rende il piatto più appetitoso, trasformando una semplice preparazione in un'esperienza gustativa più ricca e profumata. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un aroma per le omelette: risposta da 13 lettere

La definizione "Un aroma per le omelette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Erba Cipollina. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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