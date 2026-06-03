Sono affini alle faine
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono affini alle faine' è 'Martore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono affini alle faine
- Risposta: MARTORE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MTOE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Martore? Le martore sono animali affini alle faine, con cui condividono caratteristiche e abitudini. Si muovono agilmente tra le rocce e si adattano facilmente a diversi ambienti, dimostrando un'intelligenza vivace e un modo di vivere molto simile a quello delle faine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono affini alle faine: risposta da 7 lettere
Per risolvere la definizione "Sono affini alle faine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Martore. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.