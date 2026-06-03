Sono affini alle faine

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono affini alle faine' è 'Martore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R T O R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono affini alle faine

Sono affini alle faine Risposta: MARTORE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M T O E

Inizia con: M

M Finisce con: E

Perchè la soluzione è Martore? Le martore sono animali affini alle faine, con cui condividono caratteristiche e abitudini. Si muovono agilmente tra le rocce e si adattano facilmente a diversi ambienti, dimostrando un'intelligenza vivace e un modo di vivere molto simile a quello delle faine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono affini alle faine: risposta da 7 lettere

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