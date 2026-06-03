Ruscelletti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ruscelletti' è 'Rivoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ruscelletti
- Risposta: RIVOLI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RVI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Rivoli? I ruscelletti sono piccoli corsi d'acqua che scorrono tra le rocce, creando suoni rilassanti. Quando passano tra i sassi, producono un rumore simile a un mormorio, che si può ascoltare anche nelle zone più tranquille di Rivoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ruscelletti: risposta da 6 lettere
La definizione "Ruscelletti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rivoli. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.