Finanziano le tivù private

Home / Soluzioni Cruciverba / Finanziano le tivù private

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Finanziano le tivù private' è 'Spot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S P O T

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Finanziano le tivù private

Finanziano le tivù private Risposta: SPOT

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S O T

Inizia con: S

S Finisce con: T

Perchè la soluzione è Spot? Gli spot sono brevi messaggi pubblicitari trasmessi in televisione, spesso finanziati da aziende o privati. La loro funzione è catturare l’attenzione degli spettatori, promuovendo prodotti o servizi. Questi annunci contribuiscono a sostenere le emittenti private e a diffondere messaggi commerciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Spot' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Finanziano le tivù private: risposta da 4 lettere

Se la definizione "Finanziano le tivù private" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Spot. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate