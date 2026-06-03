Finanziano le tivù private
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Finanziano le tivù private' è 'Spot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Finanziano le tivù private
- Risposta: SPOT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SOT
- Inizia con: S
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Spot? Gli spot sono brevi messaggi pubblicitari trasmessi in televisione, spesso finanziati da aziende o privati. La loro funzione è catturare l’attenzione degli spettatori, promuovendo prodotti o servizi. Questi annunci contribuiscono a sostenere le emittenti private e a diffondere messaggi commerciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Finanziano le tivù private: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Finanziano le tivù private" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Spot. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.