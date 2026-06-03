Finanziano le tivù private

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Finanziano le tivù private' è 'Spot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SPOT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Finanziano le tivù private
  • Risposta: SPOT
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SOT
  • Inizia con: S
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Spot? Gli spot sono brevi messaggi pubblicitari trasmessi in televisione, spesso finanziati da aziende o privati. La loro funzione è catturare l’attenzione degli spettatori, promuovendo prodotti o servizi. Questi annunci contribuiscono a sostenere le emittenti private e a diffondere messaggi commerciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Finanziano le tivù private: risposta da 4 lettere

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