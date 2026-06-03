Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni' è 'Non Ci Resta Che Piangere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NONCIRESTACHEPIANGERE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni
  • Risposta: NONCIRESTACHEPIANGERE
  • Lunghezza: 21 lettere
  • Schema parole: 3-2-5-3-8
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 12
  • Parole: 5
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    NNCIREACEPGE
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Non Ci Resta Che Piangere? Non ci resta che piangere è un film del 1984 con Troisi e Benigni, che mescola comicità e nostalgia. La pellicola racconta le avventure di due amici in un viaggio tra il passato e il presente, regalando risate e momenti toccanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni: risposta da 21 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Non Ci Resta Che Piangere. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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