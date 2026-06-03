Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni
La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni' è 'Non Ci Resta Che Piangere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni
- Risposta: NONCIRESTACHEPIANGERE
- Lunghezza: 21 lettere
- Schema parole: 3-2-5-3-8
- Vocali: 9
- Consonanti: 12
- Parole: 5
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: NNCIREACEPGE
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Non Ci Resta Che Piangere? Non ci resta che piangere è un film del 1984 con Troisi e Benigni, che mescola comicità e nostalgia. La pellicola racconta le avventure di due amici in un viaggio tra il passato e il presente, regalando risate e momenti toccanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni: risposta da 21 lettere
La soluzione associata alla definizione "Il divertente film del 1984 con Troisi e Benigni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Non Ci Resta Che Piangere. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.