Attestati scolastici

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attestati scolastici' è 'Pagelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A G E L L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Attestati scolastici

Attestati scolastici Risposta: PAGELLE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P E L E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pagelle? Le pagelle sono attestati scolastici che mostrano come uno studente si sta comportando durante l’anno. Sono utili per capire i progressi e le aree da migliorare. Ogni valutazione riflette l’impegno e le competenze acquisite nel corso delle materie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attestati scolastici: risposta da 7 lettere

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