Attestati scolastici

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attestati scolastici' è 'Pagelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PAGELLE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attestati scolastici
  • Risposta: PAGELLE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PELE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pagelle? Le pagelle sono attestati scolastici che mostrano come uno studente si sta comportando durante l’anno. Sono utili per capire i progressi e le aree da migliorare. Ogni valutazione riflette l’impegno e le competenze acquisite nel corso delle materie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attestati scolastici: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Attestati scolastici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Pagelle. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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