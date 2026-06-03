Attestati scolastici
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attestati scolastici' è 'Pagelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attestati scolastici
- Risposta: PAGELLE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PELE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Pagelle? Le pagelle sono attestati scolastici che mostrano come uno studente si sta comportando durante l’anno. Sono utili per capire i progressi e le aree da migliorare. Ogni valutazione riflette l’impegno e le competenze acquisite nel corso delle materie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Attestati scolastici: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Attestati scolastici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Pagelle. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.