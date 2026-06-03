Vocali in lizza

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Vocali in lizza' è 'Ia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vocali in lizza
  • Risposta: IA
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 0
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ia'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Vocali in lizza: risposta da 2 lettere

Se la definizione "Vocali in lizza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Ia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'vocali'

Cruciverba con 'lizza'