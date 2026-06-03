Non ricordarsi
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Non ricordarsi' è 'Dimenticarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non ricordarsi
- Risposta: DIMENTICARSI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DNAI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dimenticarsi? A volte succede di non riuscire a ricordare qualcosa, come un volto o una data importante. Questo smarrimento momentaneo ci fa sentire confusi e un po’ persi. È normale dimenticare, soprattutto quando la mente è occupata o stanca, lasciando che certi ricordi sfuggano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non ricordarsi: risposta da 12 lettere
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