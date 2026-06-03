Non ricordarsi

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Non ricordarsi' è 'Dimenticarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DIMENTICARSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non ricordarsi
  • Risposta: DIMENTICARSI
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DNAI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dimenticarsi? A volte succede di non riuscire a ricordare qualcosa, come un volto o una data importante. Questo smarrimento momentaneo ci fa sentire confusi e un po’ persi. È normale dimenticare, soprattutto quando la mente è occupata o stanca, lasciando che certi ricordi sfuggano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non ricordarsi: risposta da 12 lettere

Per risolvere la definizione "Non ricordarsi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Dimenticarsi. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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