Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società' è 'Net Asset Value'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N E T A S S E T V A L U E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società

Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società Risposta: NETASSETVALUE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 3-5-5

3-5-5 Vocali: 6

6 Consonanti: 7

7 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: N T A T V A E

Inizia con: N

N Finisce con: E

Perchè la soluzione è Net Asset Value? Il valore patrimoniale netto è uno strumento utile per capire quanto vale una società in base ai suoi beni e passivi. Calcolarlo aiuta gli investitori a valutare se un'azione è conveniente, offrendo un'idea chiara del valore reale dell'impresa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società: risposta da 13 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Metodo per calcolare il rendimento azionario di una società" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Net Asset Value. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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