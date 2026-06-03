Chi riceve beni in prestito

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chi riceve beni in prestito' è 'Comodatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O M O D A T A R I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi riceve beni in prestito

Chi riceve beni in prestito Risposta: COMODATARIO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 6

6 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C D A R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Comodatario? Il COMODATARIO è chi riceve un bene in prestito senza pagare. Può usarlo per un certo periodo, rispettando le condizioni stabilite con chi lo ha dato in prestito. È una forma di accordo che permette di usufruire di qualcosa temporaneamente senza acquisto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi riceve beni in prestito: risposta da 11 lettere

La soluzione associata alla definizione "Chi riceve beni in prestito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Comodatario. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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