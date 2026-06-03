Chi riceve beni in prestito

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chi riceve beni in prestito' è 'Comodatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COMODATARIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chi riceve beni in prestito
  • Risposta: COMODATARIO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CDARO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Comodatario? Il COMODATARIO è chi riceve un bene in prestito senza pagare. Può usarlo per un certo periodo, rispettando le condizioni stabilite con chi lo ha dato in prestito. È una forma di accordo che permette di usufruire di qualcosa temporaneamente senza acquisto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi riceve beni in prestito: risposta da 11 lettere

La soluzione associata alla definizione "Chi riceve beni in prestito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Comodatario. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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