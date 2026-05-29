ITA Airways : AZ = Air France : x

Anna Spiotta | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'ITA Airways : AZ = Air France : x' è 'Af'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AF

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: ITA Airways : AZ = Air France : x
  • Risposta: AF
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: A_
  • Inizia con: A
  • Finisce con: F
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ITA Airways : AZ = Air France : x nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Af

Questa pagina è dedicata alla definizione "ITA Airways : AZ = Air France : x" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Af'.

Le 2 lettere della soluzione

A Ancona
F Firenze

La soluzione 'Af' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "ITA Airways : AZ = Air France : x". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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