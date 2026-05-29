La Bulgaria sulle auto

Alessia Mogavero | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'La Bulgaria sulle auto' è 'Bg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BG

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Bulgaria sulle auto
  • Risposta: BG
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: B_
  • Inizia con: B
  • Finisce con: G
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La Bulgaria sulle auto nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Bg

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Bulgaria sulle auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bg'.

Le 2 lettere della soluzione

B Bologna
G Genova

La soluzione 'Bg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Bulgaria sulle auto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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