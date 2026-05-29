La Bulgaria sulle auto

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La soluzione di 2 lettere per la definizione 'La Bulgaria sulle auto' è 'Bg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BG

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Bulgaria sulle auto

La Bulgaria sulle auto Risposta: BG

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Schema utile: B_

B_ Inizia con: B

B Finisce con: G

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La Bulgaria sulle auto nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Bg

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Bulgaria sulle auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bg'.

Le 2 lettere della soluzione

B Bologna G Genova

La soluzione 'Bg' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Bulgaria sulle auto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.