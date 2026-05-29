Articolo equivalente a il

Alessia Mogavero | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Articolo equivalente a il' è 'Lo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Articolo equivalente a il
  • Risposta: LO
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: L_
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O
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Articolo equivalente a il nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Lo

Quando la definizione "Articolo equivalente a il" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lo'.

Le 2 lettere della soluzione

L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Lo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Articolo equivalente a il". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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