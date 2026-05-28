È una fucina di autisti
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SOLUZIONE: SCUOLA GUIDA
Perchè la soluzione è Scuola Guida? Una scuola guida è un luogo dove si imparano le basi della guida, tra teoria e pratica. È un ambiente che prepara chi desidera ottenere la patente, offrendo istruzioni e esercitazioni per diventare autisti sicuri e consapevoli delle regole della strada. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È una fucina di autisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Scuola Guida
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È una fucina di autisti
- Risposta: SCUOLA GUIDA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: S_____ _____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Scuola Guida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È una fucina di autisti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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