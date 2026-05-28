È una fucina di autisti

Paola Cammarota | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È una fucina di autisti' è 'Scuola Guida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCUOLA GUIDA

Perchè la soluzione è Scuola Guida? Una scuola guida è un luogo dove si imparano le basi della guida, tra teoria e pratica. È un ambiente che prepara chi desidera ottenere la patente, offrendo istruzioni e esercitazioni per diventare autisti sicuri e consapevoli delle regole della strada. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È una fucina di autisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Scuola Guida

Per risolvere la definizione "È una fucina di autisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scuola Guida'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È una fucina di autisti
  • Risposta: SCUOLA GUIDA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Schema utile: S_____ _____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

S Savona
C Como
U Udine
O Otranto
L Livorno
A Ancona
 
G Genova
U Udine
I Imola
D Domodossola
A Ancona

La soluzione 'Scuola Guida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È una fucina di autisti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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