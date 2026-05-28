Un trattamento estetico a base di essenze vegetali

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un trattamento estetico a base di essenze vegetali' è 'Aromaterapia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AROMATERAPIA

Perchè la soluzione è Aromaterapia? L’aromaterapia è un trattamento che utilizza essenze vegetali per favorire il benessere. Attraverso profumi naturali, si crea un’atmosfera rilassante e rigenerante, aiutando a ritrovare equilibrio e serenità senza ricorrere a sostanze chimiche o invasive procedure. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un trattamento estetico a base di essenze vegetali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Aromaterapia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un trattamento estetico a base di essenze vegetali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aromaterapia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un trattamento estetico a base di essenze vegetali

Un trattamento estetico a base di essenze vegetali Risposta: AROMATERAPIA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: A___________

A___________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona R Roma O Otranto M Milano A Ancona T Torino E Empoli R Roma A Ancona P Padova I Imola A Ancona

La soluzione 'Aromaterapia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un trattamento estetico a base di essenze vegetali". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.