Un trattamento estetico a base di essenze vegetali
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un trattamento estetico a base di essenze vegetali' è 'Aromaterapia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AROMATERAPIA
Perchè la soluzione è Aromaterapia? L’aromaterapia è un trattamento che utilizza essenze vegetali per favorire il benessere. Attraverso profumi naturali, si crea un’atmosfera rilassante e rigenerante, aiutando a ritrovare equilibrio e serenità senza ricorrere a sostanze chimiche o invasive procedure. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un trattamento estetico a base di essenze vegetali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Aromaterapia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un trattamento estetico a base di essenze vegetali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aromaterapia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un trattamento estetico a base di essenze vegetali
- Risposta: AROMATERAPIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: A___________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Aromaterapia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un trattamento estetico a base di essenze vegetali". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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