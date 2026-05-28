Chiusi con la ceralacca

Vito Manzione | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chiusi con la ceralacca' è 'Sigillati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGILLATI

Perchè la soluzione è Sigillati? Ogni volta che trovi un pacco sigillato con la ceralacca, sai che è stato chiuso con cura e attenzione. Questo metodo antico rende difficile aprire senza rovinare il sigillo, mantenendo intatta la privacy e la sicurezza di ciò che si cela all’interno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chiusi con la ceralacca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sigillati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chiusi con la ceralacca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigillati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chiusi con la ceralacca
  • Risposta: SIGILLATI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
G Genova
I Imola
L Livorno
L Livorno
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Sigillati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiusi con la ceralacca". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con ceralacca: Verbo coniugato con la ceralacca 