Chiusi con la ceralacca

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chiusi con la ceralacca' è 'Sigillati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGILLATI

Perchè la soluzione è Sigillati? Ogni volta che trovi un pacco sigillato con la ceralacca, sai che è stato chiuso con cura e attenzione. Questo metodo antico rende difficile aprire senza rovinare il sigillo, mantenendo intatta la privacy e la sicurezza di ciò che si cela all’interno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chiusi con la ceralacca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sigillati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chiusi con la ceralacca" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigillati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Chiusi con la ceralacca

Chiusi con la ceralacca Risposta: SIGILLATI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

S Savona I Imola G Genova I Imola L Livorno L Livorno A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Sigillati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiusi con la ceralacca". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.