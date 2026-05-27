I variopinti teli copricostume

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I variopinti teli copricostume' è 'Parei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAREI

Perchè la soluzione è Parei? I parei sono tessuti colorati che avvolgono il corpo, ideali per le giornate al mare. Leggeri e freschi, permettono di proteggersi dal sole senza rinunciare allo stile. Sono perfetti per aggiungere un tocco vivace e rilassato all’outfit estivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I variopinti teli copricostume nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Parei

In presenza della definizione "I variopinti teli copricostume", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parei'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I variopinti teli copricostume
  • Risposta: PAREI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
E Empoli
I Imola

La soluzione 'Parei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I variopinti teli copricostume". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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