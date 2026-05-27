Una riunione di cardinali
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una riunione di cardinali' è 'Conclave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONCLAVE
Perchè la soluzione è Conclave? Un incontro importante tra cardinali dove si decide il nuovo pontefice si chiama CONCLAVE. È un momento di grande tensione e speranza, durante il quale i leader della Chiesa si riuniscono per scegliere il futuro della loro comunità. La suspense cresce fino all'annuncio finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una riunione di cardinali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Conclave
Se la definizione "Una riunione di cardinali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Conclave'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una riunione di cardinali
- Risposta: CONCLAVE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Conclave' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una riunione di cardinali". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La riunione con i millesimi Una riunione di atletica Riunione di scienziati o di politici Una delle virtù cardinali cristiane È un abituale luogo di riunione
Altre definizioni collegate
Con riunione: Proprio di una riunione politica di Stati
Con cardinali: Quelle cardinali sono quattro