Una riunione di cardinali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una riunione di cardinali' è 'Conclave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCLAVE

Perchè la soluzione è Conclave? Un incontro importante tra cardinali dove si decide il nuovo pontefice si chiama CONCLAVE. È un momento di grande tensione e speranza, durante il quale i leader della Chiesa si riuniscono per scegliere il futuro della loro comunità. La suspense cresce fino all'annuncio finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una riunione di cardinali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Conclave

Se la definizione "Una riunione di cardinali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Conclave'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una riunione di cardinali

Una riunione di cardinali Risposta: CONCLAVE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli C Como L Livorno A Ancona V Venezia E Empoli

La soluzione 'Conclave' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una riunione di cardinali". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.