Sono decifratori di ricette
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono decifratori di ricette' è 'Farmacisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FARMACISTI
Perchè la soluzione è Farmacisti? I farmacisti sono esperti nel leggere e interpretare ricette mediche. Con attenzione e precisione, assicurano che i farmaci siano consegnati correttamente, offrendo anche consigli utili per un corretto utilizzo. La loro esperienza è fondamentale per garantire la salute di chi si affida a loro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono decifratori di ricette nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Farmacisti
La soluzione associata alla definizione "Sono decifratori di ricette" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farmacisti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono decifratori di ricette
- Risposta: FARMACISTI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: F_________
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Farmacisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono decifratori di ricette". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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