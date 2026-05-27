Sono decifratori di ricette

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono decifratori di ricette' è 'Farmacisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARMACISTI

Perchè la soluzione è Farmacisti? I farmacisti sono esperti nel leggere e interpretare ricette mediche. Con attenzione e precisione, assicurano che i farmaci siano consegnati correttamente, offrendo anche consigli utili per un corretto utilizzo. La loro esperienza è fondamentale per garantire la salute di chi si affida a loro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono decifratori di ricette nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Farmacisti

La soluzione associata alla definizione "Sono decifratori di ricette" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farmacisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono decifratori di ricette

Sono decifratori di ricette Risposta: FARMACISTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: F_________

F_________ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona R Roma M Milano A Ancona C Como I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Farmacisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono decifratori di ricette". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.