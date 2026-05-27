I sonetti con l appendice
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SOLUZIONE: CAUDATI
Perchè la soluzione è Caudati? I caudati sono sonetti che terminano con una parte aggiuntiva, un'appendice che arricchisce il testo principale. Questo stile permette di esprimere pensieri supplementari o riflessioni, creando un effetto sorprendente e originale nella poesia. La loro struttura unisce tradizione e creatività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I sonetti con l appendice nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caudati
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I sonetti con l appendice
- Risposta: CAUDATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Caudati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I sonetti con l appendice". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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