I sonetti con l appendice

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sonetti con l appendice' è 'Caudati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAUDATI

Perchè la soluzione è Caudati? I caudati sono sonetti che terminano con una parte aggiuntiva, un'appendice che arricchisce il testo principale. Questo stile permette di esprimere pensieri supplementari o riflessioni, creando un effetto sorprendente e originale nella poesia. La loro struttura unisce tradizione e creatività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I sonetti con l appendice nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caudati

Quando la definizione "I sonetti con l appendice" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caudati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I sonetti con l appendice
  • Risposta: CAUDATI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
U Udine
D Domodossola
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Caudati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I sonetti con l appendice". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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