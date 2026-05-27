Simboli eucaristici

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Simboli eucaristici' è 'Ostie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTIE

Perchè la soluzione è Ostie? Le ostie sono piccoli pezzi di pane consacrati durante la messa, simboli di Gesù Cristo. Rappresentano il suo corpo offerto per l'umanità e vengono condivise tra i fedeli come segno di comunione e fede. Sono un momento importante di spiritualità e unione tra i credenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Simboli eucaristici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ostie

Se la definizione "Simboli eucaristici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Simboli eucaristici

Simboli eucaristici Risposta: OSTIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto S Savona T Torino I Imola E Empoli

La soluzione 'Ostie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Simboli eucaristici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.