Simboli eucaristici

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Simboli eucaristici' è 'Ostie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTIE

Perchè la soluzione è Ostie? Le ostie sono piccoli pezzi di pane consacrati durante la messa, simboli di Gesù Cristo. Rappresentano il suo corpo offerto per l'umanità e vengono condivise tra i fedeli come segno di comunione e fede. Sono un momento importante di spiritualità e unione tra i credenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Simboli eucaristici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ostie

Se la definizione "Simboli eucaristici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Simboli eucaristici
  • Risposta: OSTIE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
S Savona
T Torino
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Ostie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Simboli eucaristici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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