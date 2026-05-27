Simboli eucaristici
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Simboli eucaristici' è 'Ostie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSTIE
Perchè la soluzione è Ostie? Le ostie sono piccoli pezzi di pane consacrati durante la messa, simboli di Gesù Cristo. Rappresentano il suo corpo offerto per l'umanità e vengono condivise tra i fedeli come segno di comunione e fede. Sono un momento importante di spiritualità e unione tra i credenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Simboli eucaristici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ostie
Se la definizione "Simboli eucaristici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Simboli eucaristici
- Risposta: OSTIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ostie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Simboli eucaristici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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