Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania
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SOLUZIONE: BONA
Perchè la soluzione è Bona? Bona, regina di Polonia e granduchessa di Lituania, è ricordata per il suo ruolo importante nel regno. La sua presenza forte e determinata ha lasciato un segno duraturo nella storia, mostrando quanto possa essere influente una figura femminile in epoche dominate dagli uomini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania
- Risposta: BONA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Bona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con sforza: Precedettero gli Sforza nel Ducato di Milano
Con regina: Il nomignolo di una regina di Spagna
Con polonia: Centro della Polonia