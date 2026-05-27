Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania' è 'Bona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONA

Perchè la soluzione è Bona? Bona, regina di Polonia e granduchessa di Lituania, è ricordata per il suo ruolo importante nel regno. La sua presenza forte e determinata ha lasciato un segno duraturo nella storia, mostrando quanto possa essere influente una figura femminile in epoche dominate dagli uomini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bona

Per risolvere la definizione "Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bona'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania

Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania Risposta: BONA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: B___

B___ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona

La soluzione 'Bona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sforza regina di Polonia e granduchessa di Lituania". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.