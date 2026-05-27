Ragazzine indisciplinate

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ragazzine indisciplinate' è 'Discole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISCOLE

Perchè la soluzione è Discole? Le discote sono spesso ragazze che si comportano in modo vivace e senza troppi limiti. La loro energia si manifesta in modo spontaneo, creando un’atmosfera allegra e un po’ sfrenata. Spesso si divertono senza pensare troppo alle regole, lasciandosi trasportare dal momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ragazzine indisciplinate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Discole

La soluzione associata alla definizione "Ragazzine indisciplinate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Discole'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ragazzine indisciplinate
  • Risposta: DISCOLE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
C Como
O Otranto
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Discole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ragazzine indisciplinate". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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