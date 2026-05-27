Prodotto che spoglia i prati

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prodotto che spoglia i prati' è 'Diserbante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERBANTE

Perchè la soluzione è Diserbante? Un diserbante è un prodotto usato per eliminare le piante indesiderate nei prati. Aiuta a mantenere il manto erboso pulito e ordinato, favorendo la crescita dell’erba desiderata e riducendo la competizione tra le piante. È uno strumento utile per la cura del giardino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prodotto che spoglia i prati nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Diserbante

La soluzione associata alla definizione "Prodotto che spoglia i prati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diserbante'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prodotto che spoglia i prati
  • Risposta: DISERBANTE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: D_________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
E Empoli
R Roma
B Bologna
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Diserbante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prodotto che spoglia i prati". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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