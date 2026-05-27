Pratica una delle arti figurative

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pratica una delle arti figurative' è 'Scultore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCULTORE

Perchè la soluzione è Scultore? Lo scultore dà vita ai materiali, creando forme che catturano l’immaginazione. Attraverso il suo lavoro, trasforma pietra, legno o metallo in opere che comunicano emozioni e storie, rendendo visibile l’arte che nasce dalla sua sensibilità e abilità manuale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pratica una delle arti figurative nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scultore

La soluzione associata alla definizione "Pratica una delle arti figurative" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scultore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pratica una delle arti figurative
  • Risposta: SCULTORE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
C Como
U Udine
L Livorno
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Scultore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pratica una delle arti figurative". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con figurative: Una delle arti figurative 