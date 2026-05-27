Pratica una delle arti figurative

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pratica una delle arti figurative' è 'Scultore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCULTORE

Perchè la soluzione è Scultore? Lo scultore dà vita ai materiali, creando forme che catturano l’immaginazione. Attraverso il suo lavoro, trasforma pietra, legno o metallo in opere che comunicano emozioni e storie, rendendo visibile l’arte che nasce dalla sua sensibilità e abilità manuale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pratica una delle arti figurative nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scultore

La soluzione associata alla definizione "Pratica una delle arti figurative" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scultore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pratica una delle arti figurative

Pratica una delle arti figurative Risposta: SCULTORE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

S Savona C Como U Udine L Livorno T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Scultore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pratica una delle arti figurative". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.