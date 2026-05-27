Pratica una delle arti figurative
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pratica una delle arti figurative' è 'Scultore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCULTORE
Perchè la soluzione è Scultore? Lo scultore dà vita ai materiali, creando forme che catturano l’immaginazione. Attraverso il suo lavoro, trasforma pietra, legno o metallo in opere che comunicano emozioni e storie, rendendo visibile l’arte che nasce dalla sua sensibilità e abilità manuale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pratica una delle arti figurative nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scultore
La soluzione associata alla definizione "Pratica una delle arti figurative" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scultore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pratica una delle arti figurative
- Risposta: SCULTORE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Scultore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pratica una delle arti figurative". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con figurative: Una delle arti figurative