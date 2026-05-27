Oscure caverne

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Oscure caverne' è 'Antri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTRI

Perchè la soluzione è Antri? Le antiche caverne sono ambienti nascosti sotto terra, spesso avvolti da un silenzio inquietante. Entrarvi significa scoprire un mondo segreto, fatto di passaggi stretti e stalattiti che pendono dal soffitto. Sono luoghi misteriosi che affascinano chi cerca avventure sotterranee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Oscure caverne nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Antri

Quando la definizione "Oscure caverne" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Antri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Oscure caverne

Oscure caverne Risposta: ANTRI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli T Torino R Roma I Imola

La soluzione 'Antri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Oscure caverne". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.