Oscure caverne
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Oscure caverne' è 'Antri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANTRI
Perchè la soluzione è Antri? Le antiche caverne sono ambienti nascosti sotto terra, spesso avvolti da un silenzio inquietante. Entrarvi significa scoprire un mondo segreto, fatto di passaggi stretti e stalattiti che pendono dal soffitto. Sono luoghi misteriosi che affascinano chi cerca avventure sotterranee. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Oscure caverne nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Antri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Oscure caverne
- Risposta: ANTRI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Antri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Oscure caverne". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si innalzano dal suolo di alcune caverne naturali Uomo delle caverne Un esploratore di caverne Quelle del PCI erano Oscure Non più oscure
Altre definizioni collegate
Con oscure: Buie, oscure
Con caverne: Si trovano nelle caverne e si conservano nei musei