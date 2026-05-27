L oscuramento del Sole

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L oscuramento del Sole' è 'Eclisse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECLISSE

Perchè la soluzione è Eclisse? Quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, si crea un’ombra che copre temporaneamente la luce solare. Questo spettacolo affascinante si chiama eclisse, un fenomeno che cattura l’attenzione di chi osserva il cielo, regalando momenti di magia e meraviglia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L oscuramento del Sole nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Eclisse

La definizione "L oscuramento del Sole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eclisse'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L oscuramento del Sole

L oscuramento del Sole Risposta: ECLISSE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: E______

E______ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli C Como L Livorno I Imola S Savona S Savona E Empoli

La soluzione 'Eclisse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L oscuramento del Sole". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.