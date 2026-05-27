Vi nacque Cimarosa

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi nacque Cimarosa' è 'Aversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVERSA

Perchè la soluzione è Aversa? Aversa è il luogo di nascita di Cimarosa, compositore napoletano noto per le sue opere teatrali e le melodie coinvolgenti. La città conserva tracce della sua vita e della sua musica, rendendola un punto di riferimento per gli appassionati di musica classica e storia culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi nacque Cimarosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aversa

Se la definizione "Vi nacque Cimarosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aversa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi nacque Cimarosa
  • Risposta: AVERSA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
V Venezia
E Empoli
R Roma
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Aversa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi nacque Cimarosa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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