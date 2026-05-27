Vi nacque Cimarosa
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SOLUZIONE: AVERSA
Perchè la soluzione è Aversa? Aversa è il luogo di nascita di Cimarosa, compositore napoletano noto per le sue opere teatrali e le melodie coinvolgenti. La città conserva tracce della sua vita e della sua musica, rendendola un punto di riferimento per gli appassionati di musica classica e storia culturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi nacque Cimarosa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aversa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi nacque Cimarosa
- Risposta: AVERSA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Aversa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi nacque Cimarosa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con nacque: Vi nacque Seneca
Con cimarosa: La città del Casertano nella quale nacque Cimarosa