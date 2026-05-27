Un menestrello

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un menestrello' è 'Cantastorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANTASTORIE

Perchè la soluzione è Cantastorie? Un menestrello è un artista che incanta il pubblico con storie e canzoni, portando emozioni e ricordi. La sua voce, spesso chiamata cantastorie, accompagna le serate, creando un’atmosfera magica. Con abilità e passione, trasmette tradizioni e leggende attraverso musica e parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un menestrello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Cantastorie

Per risolvere la definizione "Un menestrello", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cantastorie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un menestrello

Un menestrello Risposta: CANTASTORIE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: C__________

C__________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

C Como A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma I Imola E Empoli

La soluzione 'Cantastorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un menestrello". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.