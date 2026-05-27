Un menestrello
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un menestrello' è 'Cantastorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CANTASTORIE
Perchè la soluzione è Cantastorie? Un menestrello è un artista che incanta il pubblico con storie e canzoni, portando emozioni e ricordi. La sua voce, spesso chiamata cantastorie, accompagna le serate, creando un’atmosfera magica. Con abilità e passione, trasmette tradizioni e leggende attraverso musica e parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un menestrello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Cantastorie
Per risolvere la definizione "Un menestrello", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cantastorie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un menestrello
- Risposta: CANTASTORIE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: C__________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Cantastorie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un menestrello". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il menestrello con il telone figurato Il menestrello dell antica Grecia Il menestrello greco Menestrello moderno
Altre definizioni collegate
Con menestrello: Menestrello moderno