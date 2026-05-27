I gestori delle bettole
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SOLUZIONE: TAVERNIERI
Perchè la soluzione è Tavernieri? I tavernieri sono coloro che gestiscono le bettole, locali spesso frequentati da persone in cerca di compagnia e relax. Con il loro lavoro creano ambienti informali dove si condividono storie e risate, rendendo ogni serata un momento di convivialità e spensieratezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I gestori delle bettole nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tavernieri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I gestori delle bettole
- Risposta: TAVERNIERI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: T_________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
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