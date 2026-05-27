I gestori delle bettole

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I gestori delle bettole' è 'Tavernieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVERNIERI

Perchè la soluzione è Tavernieri? I tavernieri sono coloro che gestiscono le bettole, locali spesso frequentati da persone in cerca di compagnia e relax. Con il loro lavoro creano ambienti informali dove si condividono storie e risate, rendendo ogni serata un momento di convivialità e spensieratezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I gestori delle bettole nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Tavernieri

Per risolvere la definizione "I gestori delle bettole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tavernieri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I gestori delle bettole

I gestori delle bettole Risposta: TAVERNIERI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: T_________

T_________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

T Torino A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli I Imola E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Tavernieri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I gestori delle bettole". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.