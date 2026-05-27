Un fiume lombardo

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fiume lombardo' è 'Olona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLONA

Perchè la soluzione è Olona? Olona scorre tra le colline lombarde, portando acqua e vita ai campi. Il suo corso sinuoso attraversa paesaggi belli e tranquilli, regalando un senso di pace a chi lo osserva. È un elemento fondamentale per la natura e le comunità che vivono lungo le sue sponde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un fiume lombardo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Olona

Quando la definizione "Un fiume lombardo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olona'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un fiume lombardo
  • Risposta: OLONA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: O____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
O Otranto
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Olona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un fiume lombardo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Con lombardo: Un formaggio lombardo in tipiche forme squadrate 