È diffusa dai TG

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È diffusa dai TG' è 'Notizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTIZIA

Perchè la soluzione è Notizia? Le notizie sono ciò che ascoltiamo spesso nei telegiornali. Sono brevi racconti di eventi recenti, che ci tengono aggiornati su ciò che accade nel mondo. Ogni giorno, le notizie ci portano informazioni su politica, cultura, sport e tanto altro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È diffusa dai TG nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Notizia

Quando la definizione "È diffusa dai TG" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Notizia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È diffusa dai TG

È diffusa dai TG Risposta: NOTIZIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: N______

N______ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto T Torino I Imola Z Zara I Imola A Ancona

La soluzione 'Notizia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È diffusa dai TG". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.