È diffusa dai TG
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SOLUZIONE: NOTIZIA
Perchè la soluzione è Notizia? Le notizie sono ciò che ascoltiamo spesso nei telegiornali. Sono brevi racconti di eventi recenti, che ci tengono aggiornati su ciò che accade nel mondo. Ogni giorno, le notizie ci portano informazioni su politica, cultura, sport e tanto altro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È diffusa dai TG nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Notizia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È diffusa dai TG
- Risposta: NOTIZIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: N______
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Notizia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È diffusa dai TG". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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