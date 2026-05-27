Deve redigerlo il capitano

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Deve redigerlo il capitano' è 'Diario Di Bordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIARIO DI BORDO

Perchè la soluzione è Diario Di Bordo? Il capitano si occupa di scrivere il diario di bordo, un racconto quotidiano delle avventure e delle sfide affrontate in mare. Questo documento diventa un ricordo prezioso, che cattura emozioni, decisioni e momenti importanti vissuti durante la navigazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Deve redigerlo il capitano nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Diario Di Bordo

Per risolvere la definizione "Deve redigerlo il capitano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diario Di Bordo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Deve redigerlo il capitano
  • Risposta: DIARIO DI BORDO
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 6-2-5
  • Schema utile: D_____ __ _____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 13 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
B Bologna
O Otranto
R Roma
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Diario Di Bordo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Deve redigerlo il capitano". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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