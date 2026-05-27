Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi
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SOLUZIONE: GEISHA
Perchè la soluzione è Geisha? Le geisha sono figure tradizionali giapponesi che intrattengono gli ospiti nelle case da tè, creando un’atmosfera elegante e raffinata. Con abilità nel racconto e nella musica, rendono ogni incontro speciale, portando avanti un’antica arte di cortesia e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Geisha
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi
- Risposta: GEISHA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Geisha' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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