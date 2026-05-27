Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi' è 'Geisha'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEISHA

Perchè la soluzione è Geisha? Le geisha sono figure tradizionali giapponesi che intrattengono gli ospiti nelle case da tè, creando un’atmosfera elegante e raffinata. Con abilità nel racconto e nella musica, rendono ogni incontro speciale, portando avanti un’antica arte di cortesia e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Geisha

In presenza della definizione "Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Geisha'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi
  • Risposta: GEISHA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
I Imola
S Savona
H Hotel
A Ancona

La soluzione 'Geisha' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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