Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi' è 'Geisha'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEISHA

Perchè la soluzione è Geisha? Le geisha sono figure tradizionali giapponesi che intrattengono gli ospiti nelle case da tè, creando un’atmosfera elegante e raffinata. Con abilità nel racconto e nella musica, rendono ogni incontro speciale, portando avanti un’antica arte di cortesia e cultura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Geisha

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi

Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi Risposta: GEISHA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

G Genova E Empoli I Imola S Savona H Hotel A Ancona

La soluzione 'Geisha' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conversa con gli ospiti nelle case da tè giapponesi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.