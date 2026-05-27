I cioccolatini con la ciliegina

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I cioccolatini con la ciliegina' è 'Boeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOERI

Perchè la soluzione è Boeri? I cioccolatini con la ciliegina sono dolcetti irresistibili, spesso associati a momenti di festa o piacere. Boeri è il nome che si lega a questa dolcezza, rendendoli ancora più speciali e riconoscibili tra gli amanti del cioccolato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I cioccolatini con la ciliegina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Boeri

Quando la definizione "I cioccolatini con la ciliegina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Boeri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I cioccolatini con la ciliegina
  • Risposta: BOERI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: B____
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna
O Otranto
E Empoli
R Roma
I Imola

La soluzione 'Boeri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I cioccolatini con la ciliegina". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con cioccolatini: La carta che avvolge i cioccolatini 

Con ciliegina: Cioccolatini con ciliegina 