I cioccolatini con la ciliegina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I cioccolatini con la ciliegina' è 'Boeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOERI

Perchè la soluzione è Boeri? I cioccolatini con la ciliegina sono dolcetti irresistibili, spesso associati a momenti di festa o piacere. Boeri è il nome che si lega a questa dolcezza, rendendoli ancora più speciali e riconoscibili tra gli amanti del cioccolato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I cioccolatini con la ciliegina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Boeri

Quando la definizione "I cioccolatini con la ciliegina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Boeri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I cioccolatini con la ciliegina

I cioccolatini con la ciliegina Risposta: BOERI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: B____

B____ Inizia con: B

B Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

B Bologna O Otranto E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Boeri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I cioccolatini con la ciliegina". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.