I cioccolatini con la ciliegina
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SOLUZIONE: BOERI
Perchè la soluzione è Boeri? I cioccolatini con la ciliegina sono dolcetti irresistibili, spesso associati a momenti di festa o piacere. Boeri è il nome che si lega a questa dolcezza, rendendoli ancora più speciali e riconoscibili tra gli amanti del cioccolato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I cioccolatini con la ciliegina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Boeri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I cioccolatini con la ciliegina
- Risposta: BOERI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Boeri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I cioccolatini con la ciliegina". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con cioccolatini: La carta che avvolge i cioccolatini
Con ciliegina: Cioccolatini con ciliegina