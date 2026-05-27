Chiudono i barattoli
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SOLUZIONE: COPERCHI
Perchè la soluzione è Coperchi? I coperchi sono quei piccoli pezzi di plastica o metallo che si posizionano sulla parte superiore dei barattoli. La loro funzione principale è quella di sigillare bene il contenuto, mantenendo freschezza e sicurezza fino al momento dell’uso. Sono spesso facili da togliere e mettere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chiudono i barattoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coperchi
Quando la definizione "Chiudono i barattoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coperchi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chiudono i barattoli
- Risposta: COPERCHI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Coperchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiudono i barattoli". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Con barattoli: Si tiene in barattoli