Chiudono i barattoli

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiudono i barattoli' è 'Coperchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPERCHI

Perchè la soluzione è Coperchi? I coperchi sono quei piccoli pezzi di plastica o metallo che si posizionano sulla parte superiore dei barattoli. La loro funzione principale è quella di sigillare bene il contenuto, mantenendo freschezza e sicurezza fino al momento dell’uso. Sono spesso facili da togliere e mettere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chiudono i barattoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Coperchi

Quando la definizione "Chiudono i barattoli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coperchi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chiudono i barattoli
  • Risposta: COPERCHI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
C Como
H Hotel
I Imola

La soluzione 'Coperchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiudono i barattoli". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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