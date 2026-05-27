Vivissima agitazione

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Vivissima agitazione' è 'Rimescolamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMESCOLAMENTO

Perchè la soluzione è Rimescolamento? Un rimescolamento è come un’onda di energia che scuote tutto intorno, creando un movimento intenso e continuo. È un’energia che si fa sentire forte, portando cambiamenti improvvisi e un senso di caos che coinvolge ogni cosa in modo vibrante e palpabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vivissima agitazione nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Rimescolamento

Per risolvere la definizione "Vivissima agitazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rimescolamento'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vivissima agitazione

Vivissima agitazione Risposta: RIMESCOLAMENTO

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Schema utile: R_____________

R_____________ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 14 lettere della soluzione

R Roma I Imola M Milano E Empoli S Savona C Como O Otranto L Livorno A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Rimescolamento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vivissima agitazione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.