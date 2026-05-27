Sradicati strappati

Alessia Mogevero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sradicati strappati' è 'Divelti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIVELTI

Perchè la soluzione è Divelti? Gli sradicati sono persone o cose che vengono strappate dal loro contesto naturale o abituale. Quando vengono divelti, subiscono un cambiamento improvviso e doloroso, lasciando alle spalle radici profonde. È come un albero che viene estratto senza cura, perdendo il suo equilibrio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sradicati strappati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Divelti

Se la definizione "Sradicati strappati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Divelti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sradicati strappati
  • Risposta: DIVELTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
V Venezia
E Empoli
L Livorno
T Torino
I Imola

La soluzione 'Divelti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sradicati strappati". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con sradicati: Solleciti o sradicati 

Con strappati: Strappati con forza 