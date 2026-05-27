Sradicati strappati
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sradicati strappati' è 'Divelti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIVELTI
Perchè la soluzione è Divelti? Gli sradicati sono persone o cose che vengono strappate dal loro contesto naturale o abituale. Quando vengono divelti, subiscono un cambiamento improvviso e doloroso, lasciando alle spalle radici profonde. È come un albero che viene estratto senza cura, perdendo il suo equilibrio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sradicati strappati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Divelti
Se la definizione "Sradicati strappati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Divelti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sradicati strappati
- Risposta: DIVELTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Divelti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sradicati strappati". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Strappati sbrindellati Strappati con forza Strappati via come un cartello dal vento Ospita esseri strappati al loro habitat Strappati come certi sì
Altre definizioni collegate
Con sradicati: Solleciti o sradicati
Con strappati: Strappati con forza