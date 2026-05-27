Sradicati strappati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sradicati strappati' è 'Divelti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIVELTI

Perchè la soluzione è Divelti? Gli sradicati sono persone o cose che vengono strappate dal loro contesto naturale o abituale. Quando vengono divelti, subiscono un cambiamento improvviso e doloroso, lasciando alle spalle radici profonde. È come un albero che viene estratto senza cura, perdendo il suo equilibrio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sradicati strappati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Divelti

Se la definizione "Sradicati strappati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Divelti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sradicati strappati

Sradicati strappati Risposta: DIVELTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola V Venezia E Empoli L Livorno T Torino I Imola

La soluzione 'Divelti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sradicati strappati". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.