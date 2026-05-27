Ricostituzione
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Ricostituzione' è 'Ricomposizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RICOMPOSIZIONE
Perchè la soluzione è Ricomposizione? La ricostituzione è il processo di ricomporre qualcosa che si è rotto o smontato, cercando di riportarlo allo stato originale. È come mettere insieme i pezzi di un puzzle o ricostruire un edificio usando i elementi di prima. Un modo per ridare forma e senso a ciò che si è perso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ricostituzione nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ricomposizione
In presenza della definizione "Ricostituzione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricomposizione'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ricostituzione
- Risposta: RICOMPOSIZIONE
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: R_____________
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Ricomposizione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricostituzione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.