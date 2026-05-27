Ricostituzione

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Ricostituzione' è 'Ricomposizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICOMPOSIZIONE

Perchè la soluzione è Ricomposizione? La ricostituzione è il processo di ricomporre qualcosa che si è rotto o smontato, cercando di riportarlo allo stato originale. È come mettere insieme i pezzi di un puzzle o ricostruire un edificio usando i elementi di prima. Un modo per ridare forma e senso a ciò che si è perso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ricostituzione nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ricomposizione

In presenza della definizione "Ricostituzione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricomposizione'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ricostituzione

Ricostituzione Risposta: RICOMPOSIZIONE

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Schema utile: R_____________

R_____________ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 14 lettere della soluzione

R Roma I Imola C Como O Otranto M Milano P Padova O Otranto S Savona I Imola Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Ricomposizione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricostituzione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.