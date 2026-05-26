Così sono i toni di chi non si scalda

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così sono i toni di chi non si scalda' è 'Pacati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PACATI

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Così sono i toni di chi non si scalda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pacati

La definizione "Così sono i toni di chi non si scalda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pacati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così sono i toni di chi non si scalda
  • Risposta: PACATI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
C Como
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Pacati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così sono i toni di chi non si scalda". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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