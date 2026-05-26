Sono noti i suoi spumanti

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono noti i suoi spumanti' è 'Asti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTI

Perchè la soluzione è Asti? Asti è famoso per i suoi spumanti dolci e frizzanti, apprezzati in tutto il mondo. La sua produzione si concentra in Piemonte, dove le vigne regalano vini dal carattere unico. Molti scelgono Asti per celebrare momenti speciali o semplicemente per gustare un buon bicchiere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono noti i suoi spumanti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asti

La soluzione associata alla definizione "Sono noti i suoi spumanti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Asti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono noti i suoi spumanti
  • Risposta: ASTI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Asti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono noti i suoi spumanti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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