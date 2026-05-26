È sede di centri vegetativi e sensitivi
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SOLUZIONE: MIDOLLO ALLUNGATO
Perchè la soluzione è Midollo Allungato? Il midollo allungato è una parte fondamentale del sistema nervoso centrale, situata alla base del cervello. Qui si trovano centri che regolano funzioni vitali come il respiro, il battito cardiaco e la pressione, mantenendo il corpo in equilibrio e funzionante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È sede di centri vegetativi e sensitivi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Midollo Allungato
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È sede di centri vegetativi e sensitivi
- Risposta: MIDOLLO ALLUNGATO
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 7-9
- Schema utile: M______ _________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Midollo Allungato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È sede di centri vegetativi e sensitivi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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