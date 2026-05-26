È sede di centri vegetativi e sensitivi

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'È sede di centri vegetativi e sensitivi' è 'Midollo Allungato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIDOLLO ALLUNGATO

Perchè la soluzione è Midollo Allungato? Il midollo allungato è una parte fondamentale del sistema nervoso centrale, situata alla base del cervello. Qui si trovano centri che regolano funzioni vitali come il respiro, il battito cardiaco e la pressione, mantenendo il corpo in equilibrio e funzionante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È sede di centri vegetativi e sensitivi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Midollo Allungato

Per risolvere la definizione "È sede di centri vegetativi e sensitivi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Midollo Allungato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È sede di centri vegetativi e sensitivi

È sede di centri vegetativi e sensitivi Risposta: MIDOLLO ALLUNGATO

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 7-9

7-9 Schema utile: M______ _________

M______ _________ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 16 lettere della soluzione

M Milano I Imola D Domodossola O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto A Ancona L Livorno L Livorno U Udine N Napoli G Genova A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Midollo Allungato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È sede di centri vegetativi e sensitivi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.