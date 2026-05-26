La nota che spunta all alba
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SOLUZIONE: SOL
La nota che spunta all alba nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Sol
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La nota che spunta all alba
- Risposta: SOL
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: S__
- Inizia con: S
- Finisce con: L
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Sol' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La nota che spunta all alba". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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