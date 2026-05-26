Garbuglio pasticcio

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Garbuglio pasticcio' è 'Pateracchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATERACCHIO

Perchè la soluzione è Pateracchio? PATERACCHIO è un termine che descrive un vero e proprio garbuglio di pensieri o situazioni complicate. Quando le cose si confondono e tutto sembra un pasticcio senza via d’uscita, si può dire che si è nel mezzo di un pateracchio difficile da sbrogliare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Garbuglio pasticcio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pateracchio

La definizione "Garbuglio pasticcio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pateracchio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Garbuglio pasticcio

Garbuglio pasticcio Risposta: PATERACCHIO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: P__________

P__________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

P Padova A Ancona T Torino E Empoli R Roma A Ancona C Como C Como H Hotel I Imola O Otranto

La soluzione 'Pateracchio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Garbuglio pasticcio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.