Garbuglio pasticcio
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Garbuglio pasticcio' è 'Pateracchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATERACCHIO
Perchè la soluzione è Pateracchio? PATERACCHIO è un termine che descrive un vero e proprio garbuglio di pensieri o situazioni complicate. Quando le cose si confondono e tutto sembra un pasticcio senza via d’uscita, si può dire che si è nel mezzo di un pateracchio difficile da sbrogliare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Garbuglio pasticcio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pateracchio
La definizione "Garbuglio pasticcio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pateracchio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Garbuglio pasticcio
- Risposta: PATERACCHIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: P__________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Pateracchio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Garbuglio pasticcio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con pasticcio: Pasticcio di fegato d oca