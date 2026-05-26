La cambia chi trasloca

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La cambia chi trasloca' è 'Casa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASA

Perché la soluzione è Casa? Quando qualcuno si trasferisce da un luogo all’altro, spesso si riferisce a questa azione come cambiare casa. La casa diventa il nuovo rifugio, un posto che si adatta alle esigenze e ai sogni di chi si sposta. È un momento di novità e di adattamento, un passo importante nella vita di una persona. La casa nuova diventa presto un ambiente familiare, un vero e proprio punto di partenza.

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La cambia chi trasloca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Casa

Per risolvere la definizione "La cambia chi trasloca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Casa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La cambia chi trasloca
  • Risposta: CASA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Casa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La cambia chi trasloca". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con trasloca: Chi la cambia trasloca 