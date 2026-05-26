La cambia chi trasloca
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La cambia chi trasloca' è 'Casa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CASA
Perché la soluzione è Casa? Quando qualcuno si trasferisce da un luogo all’altro, spesso si riferisce a questa azione come cambiare casa. La casa diventa il nuovo rifugio, un posto che si adatta alle esigenze e ai sogni di chi si sposta. È un momento di novità e di adattamento, un passo importante nella vita di una persona. La casa nuova diventa presto un ambiente familiare, un vero e proprio punto di partenza.
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La cambia chi trasloca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Casa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La cambia chi trasloca
- Risposta: CASA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Casa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La cambia chi trasloca". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Chi la cambia trasloca La cambia spesso il volubile Chi la cambia pensa diversamente Cambia attore in teatro Si effettuano quando si cambia casa
Altre definizioni collegate
Con cambia: Chi lo fa cambia agnelli in galline e attore in teatro
Con trasloca: Chi la cambia trasloca